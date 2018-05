Seja qual for a longitude, o vermelho é tom dominante; os braços no ar, a posição mais vezes repetida; e as mensagens, ainda que curtas, não fogem à regra. Falam de direitos, de conquistas, da força da união e também de igualdade.

Desde o final do séc. XIX que os cartazes alusivos ao Dia do Trabalhador são matéria fecunda para, ciclicamente, avivar a memória dos direitos que este dia evoca, mas também são um interessante repertório sociológico no que respeita à propaganda e até fontes de estudo para os entusiastas do design.

Reunimos neste portefólio alguns exemplos dos posters internacionais criados no século passado a propósito desde dia. Independentemente do idioma, as imagens falam por si – e dizem qualquer coisa que em Portugal se poderá traduzir com o grito entoado repetidamente no primeiro 1.º de maio de 1974 e desse ano em diante: “O povo unido jamais será vencido”