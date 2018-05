A atriz pornográfica norte-america”na Stormy Daniels – que alegou ter tido um caso com Donald Trump – anunciou que vai processá-lo por difamação.

Stormy Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, apresentou queixa ontem, num tribunal federal em Nova Iorque.

A decisão surge depois de Trump partilhar um tweet em que nega um plano que envolvia um homem que, em 2011, terá pedido a Daniels para não revelar nada sobre o alegado encontro sexual com Trump.

No tweet, partilhado no dia 18 de abril, Donald Trump referiu-se a “um homem que não existe” e denunciou os “Fake News Media para tolos”.

A queixa considera a publicação “falsa e difamatória” e indica ainda que Stormy Daniels “foi exposta a ameaças de morte e outras ameaças de violência física”.

Como tudo começou Stormy Daniels alega ter tido uma relação sexual com Donald Trump, em 2016, quando este já era casado com Melania.

A atriz afirma ainda que o advogado de Trump, Michael Cohen, lhe pagou 130 mil dólares para que se mantivesse em silêncio em relação ao episódio com Trump. Além de receber o dinheiro, Stomy diz ter assinado um acordo que a impede de discutir o assunto em público.

Em março, Stormy Daniels colocou o presidente dos Estados Unidos e o seu advogado em tribunal para tornar nulo o acordo de confidencialidade. Daniels prontificou-se a devolver os 130 mil dólares e argumentou que o acordo é inválido, porque foi assinado apenas por si e Cohen e não por Trump.

Na sexta-feira, um juiz decidiu adiar por três meses o início do julgamento e marcou uma audiência para 27 de julho.

O advogado de Donald Trump tinha solicitado o adiamento depois de agentes da polícia federal (FBI) terem procedido a buscas na sua casa no início deste mês. O FBI esteve a procurar registos do acordo de confidencialidade que Daniels assinou antes das eleições presidenciais de 2016.

Trump nega O presidente norte-americano desmente qualquer relação com Stormy Daniels. “Diria que o presidente desmentiu fortemente, claramente e constantemente” estas acusações, assegurou Raj Shah, porta-voz adjunto do executivo norte-americano, aos jornalistas, no final de março.

Donald Trump disse também não ter conhecimento do pagamento feito a Stormy Daniels. “Não sabia do pagamento. Terão de perguntar ao Michael [Cohen]”, afirmou Trump quando questionado sobre o assunto, no início de abril.