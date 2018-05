Um estudo realizado por investigadores da Universidade de Melbourne, na Austrália, mostra que comer uma a duas taças de brócolos cozidos diariamente ajuda a controlar a tratar da asma, lê-se no Daily Mail.

Este alimento contém altos níveis de sulforafano (uma molécula que possui propriedade anticancerosas e antimicrobianas), o que ajuda a prevenir o aparecimento de inflamações respiratórias que podem vir a provocar o desenvolvimento da asma.

Os brócolos têm também muita vitamina A e C, bem como vitamina B-6 e altos níveis de ferro, cálcio e fibra.

O estudo revelou ainda que existem outros vegetais que ajudam a reduzir – ou até mesmo a inverter – o desenvolvimento de doenças pulmonares. São eles a couve, o repolho, a couve de Bruxelas, a couve-flor e a couve chinesa.

Os investigadores disseram ao Daily Mail que a investigação ainda está numa fase experimental e que as pessoas que sofrem com problemas respiratórios devem continuar a tomar a medicação receitada pelo especialista. No entanto, os autores do estudo esperam que esta descoberta possa “ajudar as pessoas que reagem mal aos actuais tratamentos disponíveis”.