E o povo saiu à rua com a alegria que não costumava ter. Esta frase quase perfeita para definir aquilo que foi a euforia demencial do primeiro 1º de maio comemorado em Portugal depois de 48 anos de ditadura, é quase toda plagiada de um verso de uma canção de José Cid – “No dia em que o rei fez anos” – cantada pelos Green Windows no festival RTP da Canção desse ano de 1974, que se realizou pouco tempo antes do 25 de abril, a 7 de março, dia do aniversário da RTP. José Cid que se atravessou neste festival com duas músicas – “A Rosa que te Dei”, interpretada por ele – acabaria derrotado pelo “E Depois do Adeus”, de Paulo de Carvalho, que serviria de senha para a revolução.

Mas José Cid, não tendo servido de senha, interpretou com antecedência o espírito do 1º de maio. O povo tinha saído à rua no 25 de abril, mas nem de perto com a expressão com que ocupou as ruas no primeiro 1º de maio que foi possível comemorar. As reportagens do arquivo da RTP mostram a dimensão da loucura que varreu Lisboa.

