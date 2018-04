Os trabalhadores da Saúde ligados à CGTP vão estar em greve nacional no dia 25 de maio.

A paralisação de 24 horas, que foi convocada pelos sindicatos dos trabalhadores da Saúde esta segunda-feira, abrange todos os profissionais desta área, à exceção dos médicos e enfermeiros.

Em declarações à Lusa, Ana Avoila, coordenadora da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, disse que em causa está a aplicação das 35 horas de trabalho semanais aos profissionais com contratos individuais de trabalho. Os trabalhadores exigem ainda o “aumento geral dos salários” e que sejam abertos mais concursos para a área, pois segundo a responsável, os profissionais queixam-se da falta de trabalhadores no setor, obrigando-os a ter “um ritmo de trabalho muito pesado”.

Ana Avoila também comentou o investimento feito nos serviços públicos de saúde, criticando a gestão feita pelo anterior e atual governo. Segundo a responsável, o anterior governo “delapidou os serviços” da saúde e o atual governo “não tem resolvido nem investido, deixando piorar a situação” no setor.

Esta semana, os trabalhadores do setor público da saúde também vão estar em greve, depois de o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap) ter anunciado uma paralisação para quarta e quinta-feira.

Segundo o comunicado publicado no site do Sintap “os trabalhadores não pertencentes a carreiras de regime especial que exercem funções nos serviços sob tutela do Ministério da Saúde e do Governo Regional dos Açores, incluindo os hospitais EPE, independentemente da natureza do seu vínculo, cargo, função ou setor de atividade, vão estar em greve nos próximos dias 2 e 3 de maio, como forma de protesto pela crescente degradação das suas condições de trabalho”.

De acordo com o mesmo documento, a paralisação pretende “exigir ao governo a necessidade” de agir rapidamente para dar início a negociações de forma a resolver “questões que se vêm arrastando”, como é o caso da “aplicação do horário de 35 horas de trabalho” semanais, “a progressão na carreira para todos os trabalhadores”, “o reforço de recursos humanos” no setor e ainda “a celebração de um acordo coletivo para os trabalhadores com contrato individual de trabalho nos hospitais EPE” que promova “a igualdade face aos demais colegas de serviço”.

Segundo explicou José Joaquim Abraão, secretário-geral do Sintap, à Lusa, existem cerca de 40 mil trabalhadores abrangidos “sem carreiras e sem promoções” que não podem ser considerados como "o parente pobre do setor da Saúde”.

O secretário referiu ainda que o sindicato está a tentar negociar com o governo um contrato coletivo de trabalho há mais de um ano, mas que até hoje ainda não obteve respostas.