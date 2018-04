O Santander Totta apresentou lucros de 130,5 milhões de euros no primeiro trimestre, o que representa uma subida de 5% face ao período homólogo. Este crescimento deve-se, em parte à "integração do antigo Banco Popular", que foi comprado no final do ano passado pela instituição financeira.

O produto bancário subiu 11% e os custos operacionais 14%, o que implicou "uma deterioração do rácio de eficiência". A margem financeira disparou mais de 36% face aos primeiros três meses de 2017 para 231,2 milhões. Já as comissões líquidas subiram para quase 94 milhões de euros, “beneficiando, essencialmente, do impacto positivo das comissões de fundos e seguros comercializados pelo banco, e de meios de pagamento”.

A carteira de crédito do banco presidido por António Monteiro aumentou 25,5% para 41,4 milhões de euros, com uma evolução de 12,9% no crédito a particulares e de 46,1% no crédito a empresas.

Saída de 50 trabalhadores

Nos três primeiros meses do ano, saíram do banco cerca de 50 trabalhadores, por acordo mútuo ou por reforma, e que houve seis fusões de balcões.

António Vieira Monteiro recusou haver despedimentos no banco e frisou que na política de balcões, o Santander não procedeu a alterações nem vai proceder, referindo que houve "fusões" e "integrações", já que atualmente o Santander "é um aglomerado de bancos".

"O que fazemos são fusões de balcões" e as reduções de pessoal "fazem-se por acordo ou por reformas", afirmou o presidente executivo do Santander na apresentação de resultados relativos ao primeiro trimestre, em Lisboa, garantindo que "não há plano de despedimentos".