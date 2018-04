Em 2017, a população portuguesa voltou a diminuir pelo nono ano consecutivo. Segundo os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta segunda-feira, o número de mortes continua superior ao número de nascimentos.

O ano passado nasceram, com vida, 86.154 crianças com mães que vivem em Portugal, menos 972 do que em 2016. Já o total de mortes foi de 109.586, menos 987 mortes do que em 2016.

De acordo com o INE, estes dados correspondem a um saldo natural negativo de 23.432 pessoas.