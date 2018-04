Um duplo atentado atingiu esta segunda-feira a capital afegã, Cabul, causando a morte a pelo menos 25 pessoas e ferido mais de 45, avançou a estação britânica BBC. O atentado ocorreu no distrito de Shashdarak, quando um motociclista avançou por entre a multidão, detonando os explosivos.

Nem meia hora tinha passado quando uma nova explosão se fez ouvir no mesmo local, um modus operandi commumente utilizado pelo Daesh, que já reivindicou o atentado. Aquando da segunda explosão, vários jornalistas já se encontravam no local, perdendo a vida. Pressupõe-se que os alvos eram os jornalistas, pois momentos antes o terrorista suicida tinha-se infiltrado entre os jornalistas com uma câmara.

Entre as vítimas encontra-se Shah Marai, fotojornalista da AFP.