Um homem e seus champôs

Quantos é que já viram por aí, nos corredores de champô e gel dos supermercados, homens comuns a dançar de felicidade? Este texto explica porquê, façam por isso o favor de ler

Antes que esta crónica se insinue de alguma forma por caminhos metrossexuais, e porque não é essa a intenção do autor, pouco dado a tais metrolinguismos, fique-se desde já a saber que aqui se fala de promoções de supermercado, sem qualquer veleidade de sapiência da associação de defesa do consumidor, apenas como confissão.

Olá, o meu nome é António Rodrigues e sou um viciado em promoções. Pronto, está dito! Livrarmo-nos assim do peso carregado estes anos todos alivia. Um segredo tantas vezes negado, até para mim mesmo, finalmente emerge e se mostra publicamente.

Não é todas as promoções. Nem é todas as vezes. Há em mim outro gene mais forte e que combate no cérebro esse vício latente, o gene anticompras: aquele que, em ocasiões, transforma um homem de meia-idade já propenso a reclamações em mais um velho dos Marretas.

Esta minha doença crónica tem características muito particulares. Eu não gosto de todas as promoções (excetuando as de livros, essas gosto mesmo de todas por igual), nem sequer ando à procura de promoções o tempo todo. E se gosto de um determinado produto, compro-o, estando ou não em promoção.

Ao que eu não resisto, aquilo que me faz abrir os olhos de contentamento e de dentro de mim soltar o adquiridor compulsivo é um champô ou um gel de banho em promoção. Aí, admito, mesmo que em casa haja suficiente material para seis meses de intensa lavagem e os supermercados passem o tempo a promover estes produtos, todo o raciocínio lógico desaparece e transformo-me numa dona de casa americana carregada de cupões.

Não fosse eu controlado a sério pela mulher/psicóloga/médica de adições desencartada com quem vivo e o apartamento pequeno que compartilhamos seria consideravelmente mais pequeno. Mas necessariamente mais cheiroso, não tenho dúvidas.

Há algo de atraente num gel de banho que promete transportar-nos para um mundo de encantadoras paisagens, belas e perfumadas, cheias de seres vivendo em perfeita harmonia com a natureza. Lavadinhos e sorridentes.

Talvez tenha a ver com memórias gratas de anúncios televisivos de gel de banho de quem cumpriu a adolescência na cinzenta paisagem televisiva do Portugal dos anos 80. Esses 30 ou 45 segundos eram mais arrojados na sua revolução de costumes que a grande maioria da programação dos dois canais disponíveis. E uma pessoa tem de ser grata a quem nos ajudou a sonhar.

E é preciso tirar o chapéu à indústria de publicidade, que conseguiu transformar em mundo de gratas promessas aquilo que não é mais do que uma mistura de químicos inventada por uma sociedade de consumo que também criou a necessidade social do banho diário. (Esse é o melhor mercado, aquele para o qual se cria a vontade e se lhe vende formas de a satisfazer.)

O meu entusiasmo com as promoções estende-se aos quartos de hotel e aos pequenos frascos de gel e champô que acabamos sempre a trazer para casa, autoconvencendo-nos de que se trata de uma coisa prática para viajar de avião, quando se trata apenas de aproveitar uma promoção: pagámos um sítio para dormir e ainda nos dão champô e gel gratuito?! Isto sim, é um grande negócio.

O senão é quando ficamos em hotéis meio pelintras que só oferecem uma carteirinha de dois-em- -um, gel mais champô, que nos deixa desconfiados. Será que saímos do duche realmente limpinhos? Será que não ficamos só com o cabelo meio lavado e o corpo meio disfarçado de odores? Um viciado em promoções gosta de poupar no preço, e não nos componentes da sua lavagem.

Quando se compra um champô por metade do preço ou se consegue adquirir duas embalagens pelo preço de uma, não nos passa pela cabeça (figurativa e literalmente) que a promoção derive do facto de o produtor ter saltado algumas etapas na produção ou poupado em alguns componentes essenciais para a lavagem correta do cabelo. Não queremos comprar a 2,99 euros aquilo que custava 5,60 euros dois dias antes porque amacia menos ou não lhe foi adicionado o respetivo perfume.

O comprador compulsivo de champô e gel de banho quer continuar a lavar-se bem, ter o cabelo macio e, se possível, sedoso, imanar um odor agradável e, ao mesmo tempo, conseguir uma ganga. Na verdade, almejamos (e digo almejamos porque sei que há por aí outros como eu) o bom, o bonito e o barato.

Por isso, já sabem, quando nos virem por aí, de olhos esbugalhados e passos de dançante felicidade no corredor dos champôs e dos geles, não façam pouco, entendam que aquilo que pode parecer ufana superficialidade numa sociedade que se foi aperfeiçoando a adormecer-nos em grandes doses de consumo fútil (ainda me lembro da grande mensagem de George W. Bush aos americanos depois do 11 de Setembro: vão a Nova Iorque e comprem, só assim demonstramos aos terroristas que não nos vergam nem nos dobram) talvez seja doença, um desarranjo genético, um transtorno comportamental. Ou, então, todo este texto não é mais do que uma desculpa.