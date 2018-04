Nisto de ganhar dinheiro, os ex-presidentes Democratas parecem ser aqueles com mais mercado no circuito das conferências. Se Barack Obama cobrou 400 mil dólares por cada uma das duas grandes conferências que deu desde que deixou a presidência dos Estados Unidos em 2017, Bill Clinton, o anterior presidente do Partido Democrata, cobrava 500 mil dólares em 2001, logo a seguir a deixar a Casa Branca, um valor astronómico que atualizado com a inflação daria hoje qualquer coisa como 700 mil dólares, segundo o “Los Angeles Times”. E com sucesso, porque apesar do preço, Clinton conseguiu amealhar 65 milhões de dólares só em conferências depois da presidência. Se lhe juntarmos mais 15 milhões de dólares das suas memórias, percebemos que havia muita gente disposta a abrir os cordões à bolsa para o ouvir o que tinha a dizer.

Obama está ainda a dar os primeiros passos pós-presidenciais neste circuito milionário das conferências pelo mundo. Para falar de alterações climáticas na Climate Change Leadership Porto 2018, que se realiza no dia 6 de julho, o ex-presidente dos EUA deverá receber cerca de 500 mil euros, de acordo com a notícia avançada pelo semanário “Expresso” no sábado. A sua participação equivale a 50% dos custos orçamentados da conferência: 1 milhão de euros para levar ao Porto oradores como Irina Bokova - antiga diretora-geral da UNESCO que chegou a disputar o cargo de secretário-geral da ONU com António Guterres - e o Nobel da Paz Mohan Munasinghe, físico e economista do Sri Lanka especialista em desenvolvimento sustentável.

A organização da conferência é da Advanced Leadership Foundation, uma fundação norte-americana que pretende criar uma rede global de futuros líderes, atraindo mentes brilhantes em todo o mundo e colocando-os a estudar com bolsas nos EUA em contacto com empresas norte-americanas.

Leia mais na edição impressa do i desta segunda-feira.