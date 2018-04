Portugueses: de descobridores a maus da fita

Os signatários - figuras do meio académico - consideram a palavra “Descobertas” desadequada e “obsoleta”, preferindo-lhe a mais neutra “Expansão”.

A hipotética construção de um Museu das Descobertas em Lisboa suscitou uma carta, que o “Expresso” publicou, a contestar a designação.

O texto sublinha essencialmente a necessidade de rigor científico. E, ainda assim, não deixamos de intuir que, por detrás dele, existem também motivações ideológicas. Tanto quanto a falta de rigor, serão talvez as conotações populares e salazaristas do conceito que desagradam aos especialistas.

Em regra, basta proferir o termo “Descobertas” para que seja invocado que os portugueses não podiam ter descoberto algo que já o fora por quem lá vivia. Foi, recordo, precisamente isso que pensei quando, com sete ou oito anos, li “A Minha Primeira História de Portugal”: como é que os portugueses podiam descobrir um território onde havia já pessoas?

O raciocínio faz sentido, mas não deixa de ser limitado. Quando dizemos que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, por exemplo, o que está implícito é que aquele território, até aí desconhecido dos europeus, foi inscrito naquilo a que poderíamos chamar o grande livro do conhecimento. Descobriram porque, daí em diante, o Brasil passou a figurar nos mapas, as suas plantas entraram nos tratados de botânica, os indígenas começaram a ser representados na arte, etc., etc. Tratou-se de facto de uma descoberta não só para os portugueses, mas para os europeus. Uma descoberta, podemos dizer sem exagero, que revolucionou o mundo. Isso não é coisa pouca.

A segunda questão, porventura mais delicada, é que esta discussão de nomenclatura poderá ser apenas uma pequena amostra das resistências que um tal museu deverá enfrentar.

Na mesma carta, o conjunto de personalidades alude à ação “muitas vezes violenta” dos portugueses. Juntando a escravatura, a exploração dos nativos e os massacres perpetrados pelos nossos homens não faltará muito para transformá-los nos maus da fita. E daí até dizerem que nos devemos envergonhar da nossa História vai um passo. Muito pequenino.