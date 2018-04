A Cruz Vermelha Portuguesa criou um contabilista virtual para ajudar os portugueses no processo de preenchimento do IRS. A nova ferramenta está disponível no site da instituição humanitária.

Em troca da ajuda, a Cruz Vermelha aproveita para lembrar os portugueses da importância da consignação de 0,5% (do próprio IRS) para a instituição.



Todos os anos os contribuintes têm o poder de doar, de forma simples e gratuita, 0,5% do seu imposto a uma instituição de solidariedade social. Para proceder à doação, basta que cada contribuinte, ao preencher a declaração de IRS, aceda ao Modelo 3 do Quadro 11, coloque uma cruz na opção de consignação do seu imposto e introduza o NIF correspondente à entidade que pretende ajudar.



“Infelizmente, ainda há muitas pessoas que não conhecem esta possibilidade de consignar 0,5% do seu IRS. É uma ação simples, sem qualquer custo para o contribuinte. Temos esperança que com esta campanha possamos ajudar mais pessoas a preencher a sua declaração, mas também angariarmos mais fundos para apoiar humanitariamente tantas outras que nos procuram”, explica Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.