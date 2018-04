Abastecer o carro vai voltar a ficar mais caro a partir do início da próxima semana. Os preços dos combustíveis deverão aumentar entre 1,5 e 2 cêntimos por litro, dependendo do posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Se a subida se confirmar, será a sétima semana consecutiva de aumentos para a gasolina, que atingirá a fasquia mais elevada desde pelo menos abril de 2015. Já para o gasóleo deverá ser a sexta semana seguida a encarecer, o que levará o preço para o valor mais elevado desde o mês de janeiro deste ano.

Com a evolução cambial, houve uma subida dos preços das matérias-primas, que contribui para este aumento dos preços dos combustíveis. O euro perdeu força contra o dólar e, por isso, a fatura dos europeus com o gasóleo e a gasolina aumentou, uma vez que as matérias-primas são negociadas no mercado internacional em dólares.

As cotações do petróleo têm escalado nos mercados internacionais. Na passada terça-feira, o preço do barril de Brent – que serve de referência para as importações nacionais – ultrapassou os 75 dólares, o que já não se registava há cerca de três anos e meio.