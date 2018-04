O irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia foi 25.º classificado (empatado) no Haugschlag NÖ Open, de 30 mil euros em prémios monetários.

O profissional da PGA de Portugal passou o seu 4.º cut consecutivo nesta terceira divisão europeia e nesses quatro eventos a sua pior classificação foi um 31.º posto, isto em listas de inscritos que superam sempre os 150 jogadores.

«Considero que uma semana positiva, por ter passado mais uma vez o cut e por ter acabado com um bom resultado», disse o português de 23 anos à Tee Times Golf.

No Golfresort Haugschlag, Tomás Melo Gouveia foi melhorando sempre os resultados, com 73 pancadas na primeira volta, 71 na segunda e 70 na terceira, com a curiosidade de em todos os dias ter carimbado 5 birdies, o que significa que foi tendo a capacidade de ir diminuindo as pancadas perdidas para o campo: 6 no primeiro dia, 4 no segundo e 3 no terceiro.

«Foi uma semana um pouco atípica relativamente ao meu jogo. Estive muito bem no jogo comprido e nos approachs ao green, algo que normalmente até costuma ser mais fraco. É, portanto, muito bom, porque consegui ver que há uma evolução muito grande nesta área. O que ficou mais aquém esta semana foi o putt. Fiz oito greens a 3 putts no total dos três dias e falhei muitos putts de 2 metros para dentro para Par. Daí os bogeys», explicou o jogador que neste Domingo dia 29 perdeu o seu título de campeão nacional amador, dado competir já entre os profissionais.

O campo austríaco tem fama no circuito e o algarvio confirmou-o nesta sua primeira visita: «Este campo é apontado pelos jogadores como um dos melhores da época, como tendo os melhores greens, e eu tenho de concordar. O campo é muito bom, ao estilo europeu, com roughs altos e greens rápidos e muito bons. O tempo esteve, em geral, bom. No primeiro dia esteve muito calor mas com muito vento. Já nos dois últimos dias o frio apareceu e a chuva ameaçou. Os horários até foram atrasados em uma hora por causa do gelo».

Com um total de 214 pancadas, 2 abaixo do Par, Tomás Melo Gouveia ganhou um prémio de 377,5 euros que o levou a melhorar 2 posições na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour, para 45.º.

Agora vem aí a prova portuguesa do Challenge Tour, onde no ano passado Tomás Melo Gouveia se estreou como amador mas agora já irá jogá-la como profissional.

Os outros dois portugueses que competiram na Áustria não passaram o cut: Tiago Rodrigues (+12) com voltas de 83 e 73, e João Zitzer (+14) com duas rondas de 79.

O Haugschlag NÖ Open foi conquistado pelo francês Mathieu Decottignies Lafon, com 204 (72+67+65), -12, uma vitória por 1 única pancada, que lhe valeu os 5 mil euros de prémio e a subida ao 7.º posto da Ordem de Mérito pelo seu 3.º título de carreira no Pro Golf Tour, mas o 1.º deste ano.

