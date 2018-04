Várias contas do Twitter, ligadas à Rússia, ajudaram Corbyn nas últimas eleições legistativas no Reino Unido, ao lançarem várias mensagens de apoio ao candidato.

Segundo a investigação do ‘The Sunday Times’, foi identificada uma rede de 6.500 utilizadores do Twitter, que partilhava mensagens a favor de Corbyn e que chegaram a vários eleitores.

A maior parte das contas “pode ser identificada claramente como robots, conhecidos como ‘bots’”, que estavam disfarçados com nomes femininos e que foram “criados em massa para bombardear o público com mensagens políticas”, avança o mesmo jornal.