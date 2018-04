O Presidente da República afirmou hoje que a decisão do governo de pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização da norma dos horários dos professores aprovada pelo parlamento “faz parte da democracia”.

"Já são muitas décadas de democracia, é natural e faz parte da vivência democrática. O governo tem esse poder. Já não é a primeira vez na história constitucional”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República afirmou ainda que o Tribunal Constitucional “é um órgão de soberania muito importante na estrutura político-constitucional portuguesa" e deve ser “respeitado por todos”.

O governo pediu a fiscalização sucessiva de uma lei aprovada pela Assembleia da República. O executivo argumenta que "a atribuição de horários incompletos a professores do quadro é uma medida injusta, violadora do princípio constitucional do direito a salário igual para trabalho igual”.

A presidente do CDS, Assunção Cristas, afirmou que “o governo está no uso dos seus direitos”.