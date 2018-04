O Barcelona pode tornar-se campeão da Liga espanhola já este domingo. Os comandados de Ernesto Valverde, que se deslocam pelas 19:45h de este domingo ao reduto do Deportivo, só precisam de apenas um ponto para sucederem ao Real Madrid, campeões em 2016/17, no trono do futebol do país vizinho.

Com mais 11 pontos (e menos um jogo) que o Atlético de Madrid, um empate seria suficiente para tornar oficialmente o emblema catalão como campeão de 2017/2018, numa altura em que faltam disputar quatro jornadas até ao fim do campeonato. A missão, essa, não deverá ser uma grande dor de cabeça para Messi e companhia já que, na Galiza, vão defrontar o atual 18.º classificado, que está muito perto de confirmar a descida de divisão.

Outro aspeto curioso é que, em caso de confirmação do título, que será o 25.º da História do Barcelona na Liga espanhola, depois do último ter sido alcançado em 2015/16, a festa da consagração será... no jogo com o Real Madrid. É que na próxima jornada, Messi e companhia recebem, em Camp Nou, os merengues de Cristiano Ronaldo. Zidane, treinador do emblema da capital, já havia, porém, deixado uma certeza: não haverá guarda de honra por parte do seu plantel aos jogadores do Barça.