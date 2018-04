Nada na cimeira intercoreana de ontem altera as contas que Washington faz há anos no que diz respeito ao armamento nuclear dos Kim. A tese dominante é ainda a mesma: o regime que suportou anos de fome extrema e isolamento quase total para desenvolver um arsenal que assegure a sua sobrevivência não o entregará de bandeja. Donald Trump, que ontem recebeu em Washington a chanceler alemã Angela Merkel – provavelmente tentando convencê-lo a não abrir um novo foco nuclear abandonando o acordo iraniano – ofereceu uma mensagem caracteristicamente dupla. «Eu não acho que nos esteja a enganar», começou por afirmar o Presidente norte-americano, falando de Kim Jong-un, na linha das mensagens entusiasmadas que ontem foi publicando no Twitter. Mas não se ficou por aí: «Os EUA têm sido usados como um violino de forma brilhante, porque tínhamos um líder diferente», lançou. «Não voltaremos ser usados, OK? Se tudo correr bem, assinamos um acordo;se não, não há crise.»

Trump pode estar em vésperas da maior vitória da sua tumultuosa presidência. O Presidente que enfureceu vários países de uma só vez ao insultar Kim Jong-un na mais crítica aproximação ao precipício nuclear desde a Crise dos Mísseis de Cuba, chamando-lhe «pequeno homem-foguete», pode conseguir o que oito anos da chamada «paciência estratégica» de Barack Obama não conseguiram. Um acordo para a desnuclearização da península coreana não será fácil, terá custos elevados para os norte-americanos, pode arrastar-se por um período inaceitável e até ser uma artimanha, como as vozes mais conservadoras argumentam. Mas também pode resultar em breve num plano real. A vitória diplomática de Trump, a acontecer, porém, só será conhecida no final da sua cimeira com Kim, o verdadeiro barómetro ao apaziguamento.

O triunfo pertence para já apenas aos líderes coreanos e à China, que ontem passou o dia em diretos televisivos mostrando os primeiros passos da paz numa das suas fronteiras mais problemáticas. Quem hoje se encontra num lugar mais negro que ao início do dia de ontem, aliás, é o próprio Presidente americano. A cimeira carinhosa de Kim e Moon força Trump à mesma bonomia, sob pena de passar a imagem do beligerante no caminho da paz, como já se mostrou antes. O primeiro sinal de inimizade com o ditador coreano, aliás, fará regressar à memória os insultos eletrónicos do Presidente norte-americano e a recordação, por estes dias enterrada, de que Trump nunca desejou abrir uma via de diálogo com o Norte e até chegou a fazer tudo para a impedir. «Se Trump tentar armar-se em durão com Kim arrisca-se a dar a imagem do malcriado violento cujas políticas são contrárias aos interesses coreanos, no Norte e no Sul», escreve no Guardian o colunista de assuntos internacionais, Simon Tisdall. A bola, com efeito, está do lado americano. Kim pode estar a jogar apenas no reino das aparências, mas é Trump quem agora tem de pagar para ver. Escreve Tisdall: «A cimeira foi um triunfo pessoal de Kim. Insultado por Trump como o ‘pequeno homem foguete’, e quase universalmente condenado na imagem do cruel ditador do país mais atrasado do mundo, conseguiu surgir esta sexta-feira como um sujeito com algum bom senso e até como um tipo simpático».