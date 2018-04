Como é habitual na família Kardashian, nada é privado e tudo vem a público. Neste caso, Khloé, a irmã mais nova do clã viu-se envolvida num escândalo quando estaria na maternidade prestes a ser mãe de uma menina com Tristan Thompson.

O basquetebolista dos Cleveland Cavaliers foi visto a entrar de madrugada num hotel de Nova Iorque na companhia de uma mulher. O site TMZ divulgou ainda outras imagens em que o atleta está aos beijos... com duas mulheres, no mês de outubro, quando Khloé já estaria grávida de três meses.

Sem se pronunciarem sobre o assunto, Khloé teve a menina e ao que tudo indica Tristan, pai do mais recente membro da família Kardashian, até assistiu ao parto.

Kim Kardashian, questionada no programa de Ellen DeGeneres sobre toda a situação entre o cunhado e a irmã, comentou o assunto.

"Nem sei como descrever isto, além de ser uma grande mer**. Estávamos a torcer pela Khloé e ainda estamos. Ela é forte e está a fazer o melhor que pode. É uma situação muito triste", declarou.

Veja a opinião da mulher do cantor Kanye West no vídeo, no link abaixo:

https://www.ellentube.com/video/sneak-peek-kim-kardashian-weighs-in-on-khloes-difficult-situation.html