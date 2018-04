O secretário-geral da ONU aplaudiu esta sexta-feira a “cimeira realmente histórica” entre os líderes da Coreia do Norte e do Sul.

Num comunicado emitido pelas Nações Unidas, António Guterres "saúda a coragem e a liderança que conduziram a compromissos importantes".

O responsável da ONU diz ainda que conta com a ajuda de Moon Jae-in e Kim Jong-un, para "implementar-se rapidamente tudo o que eles concordaram".

"António Guterres está ansioso para ver essas melhorias consolidadas e melhoradas entre os líderes dos Estados Unidos e da República Popular Democrática da Coreia, a serem concretizadas num futuro próximo", lê-se na nota.

Recorde-se que este encontro entre Kim Jong-un e Moon Jae-in foi o primeiro em 11 anos. Para além disso, o líder norte-coreano foi o primeiro a pisar solo sul-coreano desde o fim da Guerra da Coreia.

No final da cimeira, ambos comprometeram-se a cumprir com uma "completa desnuclearização" daquela península, promovendo a paz e acabando com a guerra naquela zona.

Esta reunião antecede o encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump, que deverá ocorrer entre o final de maio e princípio de junho.