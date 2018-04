A cantora Halsey revelou recentemente que sofreu um aborto espontâneo durante um dos seus espetáculos.

“Eu estava em digressão quando descobri que estava grávida, mas antes mesmo de eu descobrir o que aquilo significava e de conseguir pensar sobre o meu futuro, sofri um aborto no palco, no meio de um espetáculo”, explicou a artista, durante a sua participação no programa ‘The Doctors’.

O caso ocorreu em 2016 e fez com que Halsey, atualmente com 23 anos, descobrisse que sofre de endometriose, uma doença em que as células que constituem o endométrio encontram-se fora da sua localização normal.

Por isso, a cantora decidiu congelar os seus embriões. “As pessoas perguntam-me o motivo de eu estar a fazer isto tão cedo, tendo apenas 23 anos, e eu explico que tenho muita sorte de ter esta opção. Eu preciso de proteger a minha fertilidade e de me proteger”, explicou.