As histórias de amor devem ser sempre contadas e recordadas. A de Sebastiana e Francisco não é exceção.

Tudo começou nos anos 30. Francisco começou a trabalhar numa fazenda brasileira e apaixonou-se pela filha dos donos. Sem o apoio dos pais, Sebastiana decidiu fugir com o namorado – pararam pelo caminho e casaram numa pequena igreja.

Mesmo depois de 82 anos de casamento, continuam a viver com tanto amor um pelo outro como quando se conheceram. Sebastiana tem 101 anos e Francisco 102. Foram internados no Hospital Regional de Samambaia. Ela tinha diabetes e ele um problema renal, contou uma das netas, Jane Alves, ao portal G1.

Foram colocados em alas diferentes e não paravam de perguntar um pelo outro. Notava-se que não conseguiam estar um sem o outro. Por isso, a direção do hospital decidiu quebrar as regras e deu autorização para que fossem internados no mesmo quarto.

"O meu avô passa a noite toda à procura da mão dela", contou Jane.

Hoje, o casal teve alta ao mesmo tempo. "Foi uma festa, teve riso e choro. Eles sentaram juntos na mesa e comeram bem. Agora só querem descansar", contou a neta ao mesmo site.