A Bandeira Azul vai ser entregue a 332 praias, 18 marinas e sete embarcações ecoturísticas, anunciou o presidente da Associação Bandeira Azul da Europa.

As praias estão distribuídas por 86 concelhos – 299 são praias costeiras e 33 praias fluviais. A região Centro tem 16 praias fluviais com bandeira azul, a região do Tejo oito, o Norte cinco e o Alentejo quatro.

Quanto às praias costeiras, o ‘galardão’ vai para o Algarve, que tem 89 praias com esta distinção. No Norte, existem 73 praias com bandeira azul (mais três do que no ano passado), no Centro 39 (mais três), no Tejo 48 (o mesmo valor que o ano passado) e o Alentejo 32 (mais uma).

A região dos Açores foi a única a perder uma bandeira azul, estando apenas com 37. A Madeira recebeu mais uma e conta agora com 14.

Novas ‘premiadas’

Portugal é o terceiro país com mais galardões a nível internacional – mais de 50% das suas praias têm bandeira azul.

Em relação ao ano passado, existem 12 novas praias com este galardão - Azenhas/Vilar de Mouros, no Norte, Côja e Senhora da Piedade no Centro e a Praia Fluvial de Mourão no Alentejo.

Quando comparando com o ano 2017, apenas a praia de Poço dos Frades, nos Açores saiu da lista.