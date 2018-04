Rui Rio revelou esta sexta-feira que o PSD vai dar liberdade de voto em relação à questão da eutanásia, quando esta for votada no parlamento.

"Estamos a falar de um tema que não é político, é um tema de convicção pessoal. No caso concreto, o PSD dará completa liberdade de voto aos deputados no sentido de votarem sim ou não à eutanásia", explicou o líder do PSD, em declarações aos jornalistas, durante a feira de mobiliário em Paços de Ferreira.

Rio voltou a frisar a sua posição em relação a este assunto: "A minha posição pessoal pública é conhecida, sou favorável, desde que a lei seja bem feita e muito rigorosa, mas respeito plenamente aqueles que pensam de outra forma, nomeadamente no meu partido".

Lei da procriação medicamente assistida

Rui Rio abordou também a decisão do Tribunal Constitucional em relação à lei da procriação medicamente assistida. O líder social-democrata afirmou que “o chumbo do TC está de acordo com a posição do PSD”.

"Uma vez chumbada pelo Tribunal Constitucional, a lei acabou, aquela lei não existe",a firmou Rio, frisando a existência por parte do PSD de uma disponibilidade para "olhar para a lei e procurar acomodar a lei, no sentido de eliminar as inconstitucionalidades".