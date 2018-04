A banda sueca Abba anunciou esta sexta-feira, através do Twitter, que vai lançar um novo single – o primeiro em 35 anos.

“A decisão de avançar com o projeto da Abba avatar tour trouxe consequências inesperadas: sentimos todos que, após 35 anos, seria divertido juntarmo-nos outra vez num estúdio. E assim fizemos. Parecia que o tempo tinha parado e que tínhamos apenas tirado umas férias. Que experiência espetacular!”, lê-se no ‘tweet’ publicado.

O grupo gravou duas músicas novas – uma delas chama-se ‘I Still Have Faith in You’ e deverá estrear num programa televisivo especial, em dezembro, explica a banda, através do Twitter.

A banda, composta por Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstad, foi formada em 1972 e, dois anos depois, ganhou fama a nível mundial com a vitória no Festival Eurovisão da Canção, no qual participou com a música ‘Waterloo’.

‘Mamma Mia’, ‘Dancing Queen’, ‘Super Trouper’ e ‘Gimme, Gimme, Gimme’ são alguns dos principais sucessos do grupo pop sueco.

Em 1982, os desentendimentos entre os casais levaram a que a banda acabasse. No entanto, as suas músicas continuaram a passar de geração em geração, graças às suas canções intemporais e a projetos como o musical e o filme ‘Mamma Mia’.