Iniesta confirmou aquilo que já vinha sendo avançado pela imprensa desportiva: esta será a última temporada ao serviço do Barcelona.

“Esta temporada é a última aqui”, anunciou o futebolista de 33 anos.

“Foi uma decisão muito meditada. Joguei na melhor equipa do mundo. Sei o que é a responsabilidade de ser capitão deste clube e tive de ser honesto comigo e com o clube que me deu tudo. Entendo que a minha etapa aqui acaba este ano”, disse o jogador numa conferência de imprensa esta sexta-feira.

O futuro de Andrés Iniesta, que joga no Barcelona desde os 12 anos de idade, ainda não é conhecido, mas pode passar pelo futebol chinês.