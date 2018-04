Uma bactéria perigosa afastou a pivot da TVI Patrícia Matos dos ecrãs. No blogue ‘Deve ser de mim’, a jornalista voltou à crónica ‘Diário da Bactéria’, na qual fala sobre a batalha contra a helicobacter pylori.

No blogue, Patrícia Matos explicou que não pode sair de casa e apanhar sol: “Além de não conseguir sair de casa, sol é coisa que também não me dá jeito… O sistema imunitário está completamente em baixo e uma constipação também não vinha nada a calhar”.

Esta não é a primeira vez que a jornalista fica doente devido a esta bactéria, o que faz com que já esteja familiarizada com os tratamentos. No entanto, Patrícia Matos mostra como os efeitos secundários do tratamento podem deitar abaixo a autoestima: “O balanço é, ainda assim, chatinho: muitos efeitos secundários que já dei conta, e a acrescentar… uma cara cheia de borbulhas.”

“Admito que não sei bem viver com isto. Uma pessoa não está bonita, e não parece bonita, sequer. E, sinceramente, HP… Borbulhas? Por favor… era mesmo só o que me faltava”, acrescentou.