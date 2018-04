Jorge Nuno Pinto da Costa mostrou-se confiante na conquista do título por parte do FC Porto e até deixou uma provocação ao Benfica: “Na Luz é o FC Porto que manda”.

“Podem até apagar-nos as luzes, mas a outra luz, aquela força interior, ninguém extingue. É impossível de desligar ou destruir, mesmo com planos a médio ou longo prazo e mais ou menos maquiavélicos, mais ou menos indecentes. É que, feitas as contas, na Luz é o FC Porto que manda”, disse Pinto da Costa na revista “Dragões”.

“Acreditamos em nós, cremos firmemente naquilo que fazemos e quem nos conhece sabe que não somos de baixar os braços, que corremos e lutamos até ao fim”, acrescentou.