Kim Jong-un e Moon Jae-in encontraram-se esta sexta-feira na linha que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul. Deste encontro histórico resultou um acordo de paz histórico para a península.

Os líderes coreanos encontraram-se na zona desmilitarizada na fronteira dos dois países e acordaram assinar um tratado de paz até ao final deste ano. O documento chamar-se-á “Declaração para a Paz, Prosperidade e Unificação da Península Coreana” e foi apresentado numa declaração conjunta dos dois países.

“Os dois líderes declaram solenemente que não haverá mais guerra na Península Coreana e que uma nova era de paz vai começar”, lê-se no documento, citado pela imprensa internacional.

O acordo agora assinado prevê que os dois países tomem medidas para a desnuclearização da península: “O Sul e o Norte confirmaram a sua meta comum de conseguir uma península livre de armas nucleares através da completa desnuclearização”.

Este acordo histórico acontece durante uma cimeira entre os dois países que se realizou no paralelo 38, zona desmilitarizada que separa as duas Coreias. Nesta cimeira coreana, os dois líderes já tinham falado de paz. "Uma história nova começa agora, no ponto de partida da história e de uma era de paz", referiu Kim Jong-un.

A Guerra da Coreia terminou há já 65 anos, ainda assim, nunca tinha sido assinado oficialmente um tratado de paz. Os países estavam, tecnicamente, em guerra desde então.