O Marselha ganhou por 2-0 contra o Salzburg. Já o Atlético de Madrid empatou frente ao Arsenal, esta quinta-feira, para a Liga Europa.

O Atlético de Madrid foi recebido em Londres e logo no início do jogo, aos nove minutos, Vrsaljko foi expulso, ficando a equipa a jogar apenas com 10 jogadores. No entanto, mesmo com um jogador a menos, não desistiram e acabaram por empatar por uma bola a uma.

O Marselha saiu vitorioso esta noite, com um golo aos 15’ de Thauvin. Já na segunda parte o Marselha ganha vantagem sobre o Salzburg com um golo de N’Jie, fixando o marcador nos 2-0.