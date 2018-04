Várias associações e grupos ativistas, presentes em várias cidades do sul da Europa, criaram uma rede para se unirem contra o turismo em massa.

A rede, chamada de SET, pretende promover protestos que visam “estabelecer limites para a indústria do turismo” de maneira a que este diminua.

Segundo a agência Lusa, a primeira ação da rede foi feita através da divulgação de um manifesto que alerta para os feitos do turismo em massa, alertando para o enorme aumento das rendas, o desaparecimento do comércio local, o aumento da poluição e o congestionamento do espaço público.

A rede é composta por dez cidades de Espanha, as Ilhas Canárias, Lisboa, Veneza e a República de Malta, mas criadores não descartam a hipótese de que outras cidades possam vir a juntar-se ao movimento.