Esta quinta-feira, o parlamento chumbou as recomendações apresentadas pelo PSD, CDS-PP, BE e PCP sobre o Programa de Estabilidade do governo.

A maioria de esquerda votou contra e o PAN absteve-se, fazendo com que as recomendações do PSD que visavam “um outro caminho” para a consolidação do orçamento e a rejeição do documento proposta pelo CDS-PP, fossem chumbadas.

As propostas apresentadas pelo BE – que previa a manutenção das metas do défice consideradas no Orçamento de Estado desde ano – e pelo PCP, que defendia a recusa às submissões da União Europeia, foram igualmente rejeitadas.

O Programa de Estabilidade foi entregue no parlamento no dia 13 de abril e será entregue a Bruxelas até ao final deste mês.