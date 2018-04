Telma Monteiro conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze no Campeonato da Europa de Judo que se vai disputando em Telavive, Israel. A judoca lusa derrotou a promessa francesa Sarah Leonie Cysique por ippon no combate que lhe permitiu igualar o resultado conseguido nos Jogos Olímpicos de 2016, no Brasil.

A competir na categoria de - 57 kg, Telma Monteiro somou duas vitórias por ippon nos dois primeiros combates, contra a israelita Maayan Greenberg e a croata Tena Sikic. Nos quartos-de-final, acabou derrotada em período de ponto de ouro pela kosovar Nora Gjakova, que já este ano venceu dois Grand Prix (Antalya e Tunis). Nas repescagens, Telma Monteiro voltou aos triunfos, batendo a húngara Hedvig Karakas por ippon a 40 segundos do fim, e garantiu assim o bilhete para o derradeiro confronto com Cysique.

Houve mais sete judocas lusos nos tatamis neste primeiro dia de uma competição que irá durar até sábado. João Crisóstomo terminou em sétimo na categoria -66 kg masculina, somando dois triunfos e duas derrotas, enquanto Catarina Costa (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg) e Sergiu Oleinic (-66 kg) ficaram em nono, conseguindo uma vitória cada. No mesmo lugar, mas com apenas um combate efetuado, ficou Gonçalo Mansinho (-60 kg), que começou a prova na segunda ronda das eliminatórias. Por seu lado, Joana Diogo (-48 kg) e Mariana Esteves (-52 kg) também não conseguiram ultrapassar as suas primeiras adversárias.

Esta sexta-feira, entram nos tatamis Jorge Fernandes (-73 kg), Nuno Saraiva (-73 kg) e Anri Egutidze (-81 kg). A comitiva portuguesa está representada por 15 atletas, num total de 375 (216 masculinos e 44 femininos) de uma competição com 44 países.