Nos próximos dias, os níveis de pólenes presentes no ar vão estar muito elevados em quase todo o país, entre 27 e 3 de maio.

Segundo o Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), as concentrações serão moderadas na Região de Entre Douro e Minho e ao contrário do Continente, os níveis de pólenes estarão mais baixo no Arquipélago da Madeira.

A alergia ao pólen provoca frequentemente reações alérgicas no aparelho respiratório, como asma e rinite alérgica, nos olhos, como conjuntivite, ou na pele, como urticária e eczema.