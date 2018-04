O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa deu razão a uma médica de família que tinha processado a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) por ter demasiados utentes.

“A sentença do Tribunal, com a data de 4 de abril deste ano, reporta a factos ocorridos em 2013, quando a médica, que aquela data integrava a carreira especial médica, na área profissional de medicina geral e familiar, com a categoria de assistente, exercia funções numa Unidade de Saúde Familiar do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lisboa Central", refere o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, citado pela agência Lusa.

O sindicato explicou que na origem desta ação, interposta por si, está um despacho da ACES que determinou a “inclusão de 215 novos utentes na lista a cargo da médica representada pelo sindicato”, o que ultrapassa os limites impostos por lei.

O tribunal decidiu anular o despacho e obrigou a ARSLVT a reorganizar a lista de utentes – a lista não pode ultrapassar os 1900 inscritos.