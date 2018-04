O Tottenham quer contratar três portugueses, revela o jornal britânico Mirror. São eles Gelson Martins, do Sporting, Rúben Neves, do Wolverhampton, e Cédric Soares, do Southampton.

Recorde-se que a cláusula de rescisão de Gelson Martins no Sporting é de 60 milhões, mas os leões poderão negociar abaixo desse valor. Cédric poderá sair do Southampton.

Mauricio Pochettino, técnico argentino dos Spurs, quer aumentar o número de opções do plantel a pensar na próxima temporada.