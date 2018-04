Lionel Messi conseguiu esta quinta-feira ganhar uma batalha legal que datava já de 2011. Há sete anos, o avançado do Barcelona submeteu um pedido para usar o seu nome como marca registada junto do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), mas viu a sua pretensão ser contestada pelo fabricante de roupa de ciclismo espanhol Massi.

Aquela marca considera que os nomes são demasiado semelhantes e por isso seriam confundidos quer pelas letras que compõem as palavras, quer pela fonética. O EUIPO acabou por aceitar os argumentos da Massi e decidiu contra o internacional argentino, que em 2014 recorreu para o Tribunal Geral da União Europeia.

Agora, o recurso de Messi foi aceite: este organismo considerou que o astro do Barcelona é demasiado conhecido para gerar qualquer tipo de confusão, pelo que a "fama" de Messi se sobrepõe ao "visual e semelhanças fonéticas" da Massi. O jogador pode assim registar agora o seu nome como marca, que terá como logótipo um emblema com a letra M, com o nome "Messi" escrito em baixo. A marca de roupa de ciclismo pode, ainda assim, recorrer desta decisão para o Tribunal da União Europeia.