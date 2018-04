Mohamed Salah está a fazer uma temporada absolutamente sensacional. Os golos não páram de jorrar para o atacante egípcio do Liverpool - já lá vão 43 em 47 jogos esta temporada - e o bis à Roma na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões não deixou ninguém indiferente. Motivou mesmo uma tirada curiosa do... Ministro da Defesa de Israel.

Na sua conta de Twitter, Avigdor Lieberman fez questão de manifestar a admiração por Salah desta forma: "Vou ligar imediatamente ao Chefe de Estado maior para lhe dizer para recrutar Mohamed Salah para o exército!"

Depois do referido encontro, os elogios ao antigo jogador do Chelsea multiplicaram-se, havendo já uma vaga de fundo para que Salah seja considerado o melhor jogador do mundo em 2017/18. Steven Gerrard, por exemplo, é um dos que apresenta essa convicção. "É difícil comparar Salah a Ronaldo ou a Messi porque eles têm feito isto há muito tempo e de forma consistente ano após ano. Mas, sem sombra de dúvida, Salah é o melhor jogador do planeta neste momento", referiu a antiga lenda do Liverpool, que não se conseguiu conter na terça-feira ao ver os golos do avançado egípcio enquanto comentava o encontro com a Roma em direto para o canal de televisão britânico BT Sport.