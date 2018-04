O Deutsche Bank fechou os primeiros três meses de 2018 com lucros de 120 milhões de euros, o que representa uma descida de 79% face ao período homólogo do ano passado.

As receitas do banco alemão caíram 5% para 7 mil milhões de euros, penalizadas pelas descidas em todas as áreas de atividade, incluindo um recuo de 10% na divisão de gestão de activos.

O banco anunciou que tem planos para diminuir "significativamente" a sua força de trabalho em 2018, particularmente na banca de investimento.

A instituição pretende ainda reduzir as operações de vendas de títulos e acções, particularmente nos Estados Unidos e na Ásia.

Através de um comunicado, o CEO do Deutsche Bank, Christian Sewing, sublinhou que o banco está "no bom caminho" no que respeita às suas unidades de gestão de ativos e banca privada, ainda que seja necessário "melhorar substancialmente a rentabilidade de ambas".