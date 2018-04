As Dicas da Miúda

Este título mais parece o nome de um programa culinário, mas as dicas nunca são de mais

Sabemos que não existem resoluções perfeitas para nada nem fórmulas mágicas que solucionem a 100% todas as questões. Até os mágicos cometem erros nos seus truques – nem sempre os coelhos saltam da cartola quando é suposto. Às vezes saltam galinhas. Mas mesmo assim, mesmo na impotência, mesmo na imperfeição, talvez possamos seguir algumas máximas para que, pelo menos, o desastre não seja completo. Já escrevi alguns textos com algumas sugestões e decidi voltar a fazê-lo, porque as dicas nunca são demais! E também porque escrevo há 5 anos sobre cancro com humor e é praticamente lixado ter ideias todos os dias. Basicamente é isto.

1. Como aturar pessoas tóxicas?

Não aturas. “Adeus e um resto de bom dia” e siga para a frente. Não podes facilitar na limpeza aos que não interessam e não percas tempo com remorsos. Na verdade, não tens remorsos. Tens só falta de coragem porque é duro deixar de ser o amigo/vizinho/primo/perfeito. Ao cortares ligação com quem não acrescenta, provas que não és amigo(a) de toda a gente. E sim, isso pode ser um bocadinho difícil, afinal, toda a gente gosta de ser gostado. Esquece isso. Não é mesmo possível ser maravilhoso para toda a gente nem adorado como a Princesa Diana.

2. Como suportar os tempos de espera?

Lendo, conversando, rindo, respirando. A espera, como já percebeste, é dos momentos mais custosos – ficas com tempo para inventar problemas, desenhar cenários, aumentar a tua ansiedade. É mesmo difícil não entrar em pânico quando se espera um resultado mas, sem dúvida, que aumentar o medo não é a melhor opção. Se receberes de facto uma má notícia, tenta fazer alguma coisa que te dê algum prazer para tornar o momento menos doloroso – almoça, por exemplo, numa esplanada onde te bata o sol (eu e meu Careca Power fazíamos isto) e é incrível como digeres melhor uma notícia negativa se estiveres acompanhado por um bom vinho ou um amigo que te faça rir (o vinho a mais também pode dar esse resultado).

3. Como encarar os amigos?

Esta não deveria ser uma dificuldade mas, por vezes, é. Se são teus amigos têm de se aguentar à bomboca. Desmaiem depois em casa, se for preciso, mas sejam corajosos quando estiverem contigo. De qualquer forma, para facilitar, se tens que lhes dizer que estás doente eu aconselho a que fales com as pessoas individualmente, assim há espaço (para ti e para quem te ouve) para abraços, lágrimas, risos e algum ranho na t-shirt. Ninguém reage da mesma forma e é importante respeitarmos isso. Ah, não te esqueças que os homens são os piores a reagirem quando ouvem más notícias – normalmente, dizem alguma coisa estúpida. Ok, isso até pode ser bom. Talvez sejam os melhores recetores.

4. Como aguentar um médico negativo, sem filtro, que te deixa nervoso só de olhares para ele?

Adivinhaste. Não aguentas. Sim, podes e deves fazer queixa e mudar de médico se assim for necessário. Já ouvi as histórias mais aterradoras de doentes que ficaram traumatizados com médicos sem compaixão. Não admitas isso. Não tens de suportar ninguém só porque “foi o médico que te calhou”. Ser médico é a profissão mais nobre e corajosa do mundo mas até ela pode ser exercida por otários. Não compreendo como é que em 2018 ainda há gente que tem medo do seu médico. Esta tem de ser uma relação de confiança, de carinho, de amizade, sim. Não confundas trato com tratamento.

Lembro-me de uma carequinha que me contou o que lhe disse a médica: “Bem, já deve calcular que tem cancro. Não posso fazer nada por si. Nem eu, nem nenhum colega. Isto está sem controlo. Nem vale a pena perder tempo aqui”. Pois é, também fiquei de boca aberta. Acho que esta merecia, pelo menos, uns furos nos pneus e uma mensagem no carro a dizer: “Lamento, tem de ir a pé. Nem vale a pena perder tempo aqui.”

5. Para terminar, com que atitude deves viver esta fase?

Com a melhor. És tu que escolhes: aceitação ou revolta. Ninguém decide por ti. Eu aconselho a que escolhas a aceitação (sou dessa equipa também), o amor e o humor. Lembro-me de dizer a mim mesma quando estava doente: “quando isto passar, não quero olhar para trás e só recordar momentos maus”. Por isso, sim, aproveita esta fase e cria as melhores recordações possíveis – reúne as aprendizagens, reaprende a viver, ama com mais força. Um dia queres olhar para o teu álbum de memórias e encontrar sorrisos pelo meio. Garanto-te.

