Depois da vitória de ontem do Real Madrid frente ao Bayern de Munique, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo tornou-se no futebolista com mais vitórias na Champions.

Esta foi a 99.ª vitória do craque português na Liga dos Campeões. Iker Casillas, jogador do FC Porto, tem 98 vitórias na Champions.

Esta quarta-feira, frente ao Bayern de Munique, Cristiano Ronaldo não marcou, mas o Real Madrid venceu por 2-1, estando agora mais perto da final.