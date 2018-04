Há poucos dias, o secretário de Estado do Tesouro dos Estados Unidos da América, Steven Mnuchin, fez saber que considerava a possibilidade de fazer uma viagem à China para tentar aliviar as tensões comerciais entre as duas maiores economias mundiais. E é o que vai acontecer. A Casa Branca vai mesmo enviar, já nos próximos dias, uma delegação, chefiada por Mnuchin, para discutir este conflito.

No entender de Donald Trump, a solução poderá estar mais próxima de ser encontrada do que nunca: “Penso que temos uma possibilidade muito grande de chegar a acordo”.

Já no início do mês, Trump se tinha mostrado convencido de que seria “alcançado um acordo” com a China de forma a evitar uma guerra comercial. “A China vai retirar a suas barreiras aduaneiras porque é a coisa certa a fazer”, escreveu Donald Trump no Twitter.

Ainda que não tenha, na altura, explicado os motivos do otimismo, a verdade é que já na antes tinha tentado minimizar a situação e chegou mesmo a negar a existência de uma guerra comercial.

“Não estamos numa guerra comercial com a China, essa guerra foi perdida há muitos anos pelas pessoas tolas, ou incompetentes, que representavam os Estados Unidos”, escreveu no Twitter o presidente dos Estados Unidos. Trump acrescentou ainda: “Agora temos um défice comercial de 500 mil milhões de dólares por ano, com o roubo de propriedade intelectual de mais 300 mil milhões de dólares”.

Recorde-se que, no início de março, Donald Trump anunciou o aumento das taxas alfandegárias sobre o aço e alumínio. Depois disso, surgiram listas de produtos a taxar, de um lado e do outro.