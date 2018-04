A deceção com o Iphone X obrigou a Apple a criar uma saída de emergência. Para compensar a desilusão dos clientes em relação ao modelo que tanto prometia, a gigante tecnológica decidiu então lançar, ainda este ano, um trio de novos telemóveis: o maior Iphone de sempre, um modelo low cost e ainda um upgrade do iPhone X. No entanto, esta solução parece não estar a ser suficiente. Vários analistas continuam a destacar a falta de procura do Iphone e há cada vez mais fornecedores a fazer contas.

A AMS, fabricante de sensores ópticos para telemóveis, por exemplo, foi obrigada a rever em baixa as expetativas das receitas. De acordo com a Bloomberg, as receitas esperadas rondavam os 307,9 milhões de dólares. No entanto, o alerta da empresa aponta para um número muito menor: 220 milhões de dólares. Para o analista Guenther Hollfelder, falamos de estimativas que “correspondem a menos cerca de 20-25 mil milhões de unidade do iPhone X”.

Também a empresa que fornece chips à Apple, a Taiwan Semiconductor, se prepara para apresentar receitas muito abaixo ao que foi incialmente estimado.

As ações da Apple já começaram a cair em sessões consecutivas e há quem diga que acabou o tempo do Iphone como estrela da companhia. Katy L. Huberty, do Morgan Stanley, garante que “nos últimos cinco anos, a esmagadora maioria (86%) do crescimento anual de 8% das receitas da Apple foi justificado pelas vendas do iPhone”. Um tempo que chegou ao fim já que a expetativa é de que, nos próximos anos, cerca de 60% do crescimento das receitas seja resultado dos serviços.

A previsão de uma travagem séria nas vendas do Iphone tem deixado a Apple, que apresenta resultados já no início de maio, em sobressalto.

Até agora é certo que, de acordo com a Bloomberg, a marca da maçã tinha estipulado vender 80,2 milhões de unidades até ao fim do ano passado: vendeu 77,3 milhões.

Reputação em risco O Reputation Institute elaborou o ranking das 100 empresas mais respeitadas na América e as surpresas são muitas. A maior queda nesta tabela aconteceu com as tecnológicas. A Amazon, por exemplo, costuma estar em primeiro lugar e ocupa agora o 10.º deste ranking. Já a Google, passou para a 56.º. A falta de confiança na tecnologia, como explica Brad Hecht, director administrativo do Reputation Institute, justifica estas perdas de reputação. A Apple e o Facebook deixaram mesmo de constar da lista com 100 posições.

No caso destas últimas empresas, são os escândalos que mais justificam que tenham perdido o respeito dos consumidores em geral. O Facebook tem sido alvo de duras críticas por irregularidades no uso dos dados pessoais dos utilizadores. A Apple perdeu por ter estado envolvida em investigações relacionadas com evasão fiscal.

E é exatamente esta uma das questões que a empresa tem tentado resolver. A devolução à Irlanda de 13 mil milhões de euros em impostos vai começar a ser feita já em maio. Ou seja, 19 meses depois de Bruxelas determinar que a empresa liderada por Tim Cook tinha recebido benefícios ilegais em Dublin através de um sistema fiscal que não era acessível a outras empresas.

Recorde-se que já em 2016 muitos consideravam que a morte de Steve Jobs podia ter afetado a marca da maça mais do que se esperava. Ken Segall, que trabalhou com Jobs como diretor criativo de publicidade durante 12 anos, escreveu, numa coluna do “Guardian”, que a ausência de Steve Jobs fez com que a Apple perdesse o “o rumo”. E a verdade é que nos últimos anos, ainda que os lucros sejam sólidos, a marca tem vindo a perder quota de mercado para o Android. Até porque enquanto as concorrentes invadem o mercado com smartphones de baixo custo, a Apple continua a apostar na qualidade em troca de um preço também muito mais alto. Segundo as estimativas dos analistas, em 2015, 80% dos consumidores não tinham capacidade económica para adquirir smartphones com preços tão elevados.