Nuno Markl foi proibido pelo Instagram de fazer ‘gostos’ nas publicações de quem segue. O humorista denunciou o bloqueio na sua rede social.

“Há 24 horas que o Instagram me proíbe de fazer ‘likes’”, começa por revelar Markl, através da sua conta de Instagram. A denuncia está acompanha com uma imagem com uma notificação que o avisa de que a ação está bloqueada.

O humorista explica ainda que a sua "tentativa de fazer um like no poster clássico do 25 de Abril que a Joana Azevedo publicou”, neste dia em especial “ganha contornos irónicos”.