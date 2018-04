A deputada do PSD Margarida Balseiro Lopes defendeu, na sessão solene do 25 de Abil, no parlamento, que "há assuntos em que não ouvimos suficientemente o que o povo reclama. É talvez o mais central desses assuntos o combate à corrupção e a defesa do Estado e do erário público da captura por interesses particulares”.

Margarida Balseiro Lopes, que foi recentemente eleita para a liderança da JSD, considera que é necessário "reformar o sistema político" para que "sejam conhecidos todos os interesses em causa em todas as decisões tomadas pelos poderes públicos”.

Para a jovem deputada, a "transparência tem de ser a regra do funcionamento democrático”, porque “a opacidade só serve os menos sérios e os corruptos”.

A deputada social-democrata defendeu que “a liberdade não se constrói numa noite" e tem de ser "conquistada e reconquistada e reconquistada" todos os dias.

"Temos de garantir a igualdade de oportunidade e a inclusão de todos quantos cá vivem, eliminar todos os factores de discriminação e intolerância, todos os grilhões que aprisionam a liberdade", afirmou.