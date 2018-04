Durante a cerimónia solene nas comemorações do 25 de Abril, o deputado do PAN disse que é urgente “mudar de direção e alterar as prioridades da agenda política” por causa do “profundo impacto das alterações climáticas”.

André Silva referiu ainda que estamos “a viver acima das capacidades do planeta e o Antropoceno pode mesmo ser a última idade do Ser Humano”. “Na data em que celebramos 44 anos de um momento histórico de transformação e de valor inestimável para os portugueses, acreditamos que estamos num novo período de transição. Agora é novamente o momento de mudar de direção e de alterar as prioridades da agenda política”, sublinhou.

Para o deputado “o profundo impacto das alterações climáticas no equilíbrio dos ecossistemas” é o problema que precisa de ser combatido e para isso é necessário que se mude de direção urgentemente.

"Compete-nos garantir, com a urgência que esta crise ecológica merece, uma transição para um modelo económico baseado em energias 100% limpas e renováveis, e que promova a independência energética de todos os Portugueses", frisou.

O deputado do PAN acabou o discurso agradecendo “aos capitães de Abril, por naquela madrugada, terem sido o nosso cais e nos terem feito mudar de linha”.