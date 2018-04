O Mercado de Santa Clara, em Lisboa, ali à sombra da cúpula de Santa Engrácia, tornara-se nos últimos dias um ponto de discussão para os cidadãos da cidade às voltas com a maldita carestia de vida.

“A Dona Maria já viu como está a vida?”

E a Dona Maria, muda, a contar tostões.

Dia de Feira da Ladra, que sempre foi feira de poupar umas notitas à conta de objetos em segunda, terceira e quarta mão (ou mais), pouca gente no largo apesar do sol primaveril.

Apenas o lamento: “A Dona Maria já viu como está a vida?”

Cara. Era como estava a vida dos lisboetas. E já agora do resto do país.

Aliás, na véspera, na Assembleia Nacional, Nuno Tristão das Neves, representante do Alentejo, lançara o aviso de que a praga do piolho do trigo não estava ao alcance do poder económico da lavoura da região. Ora, como sem trigo não há pão e sem pão todos ralham e ninguém tem razão, Tristão das Neves perorara: “Venho pedir a comparticipação estadual no custo do tratamento aéreo da cultura cerealífera onde a infestação o justifique e, se necessário, torná-la obrigatória”.

Vinha aí o aumento do preço do pão, ninguém já tinha dúvidas, não havia a comadre de Dona Maria andar de aflitos.

Ao percorrer o Mercado de Santa Clara ia lendo os números rabiscados nas pedras das vendedeiras.

Favas a 4$00 o quilo.

As ervilhas variavam, de pedra para pedra: 7$00, 7$50... 9$00.

Fava um pouco mais barata, como sempre, fava é fava, e ainda por cima era época dela.

E a ervilha-torta, a parente rica da ervilha corriqueira, a uns escandalosos 20$00 o quilo!

"A Dona Maria já viu como está a vida?”

E a Dona Maria abria a bolsa para comprar uma alface – 1$50 –, uma couve-flor – 6$00 –, e um molho de cenouras – 7$00.

Depois os grelos, também ao molho, esses grelinhos para o almoço e para o jantar, como dizia a cançoneta, que ia por aí adiante até chatear, variavam entre os 5$00 e os 7$50.

Havia quem se queixasse de outras coisas mais filosóficas: “Que espantosa maneira de se cultivar gentes incultas. Porque se fosse dado às Marias e aos Manéis não só publicidade acessível, não só mau cançonetismo acessível, mas outras coisas acessíveis como, por exemplo, História do mundo, bom teatro, boa música, que maravilha!”

Ai, os sonhos...

Dona Maria vivia na realidade da couve portuguesa a 1$50, das cebolas a 3$50 e do tomate pequeno (uma novidade!) a 16$00.

“A Dona Maria já viu a como está o peixe?”

“Tudo a 40$00??? Vocês não têm outro disco???”

Não, não tinham.

Disco riscado.

Uma carta de Santarém, entregue no jornal e publicada com a devida vénia:“Se a diferença entre o homem e o animal é a cultura, então somos mesmo uns perfeitos animaizinhos. Vivemos em função de comer e de dormir se, injustamente, esquecemos a TV. Nada aparece por aqui. Nada. Música, teatro, dança, conferências... De longe em longe lá aparece um filmezito a quem se pode dizer – benza-te Deus!”

Queixas. Queixas e mais queixas. De todas as Donas Marias, do Mercado de Santa Clara a Santarém, passando pelo Alentejo e pela praga do piolho do trigo.

O carapau já não era só para o gato, a 11$00 e a 12$00 que estava. O gato que comesse bofe e isso antes que o bofe trepasse também pelas tabelas de preços. Porque aquilo a queDona Maria (a Dona Maria e as outras senhoras!) chamava de carapau-de-gato já ia a 45$00! Ora batatas!

Eiroses vivas e cobertas de areia, a prometerem trabalho em excesso para o alguidar lá de casa, a escorregarem por entre os dedos, vivas apesar de mortas, como de costume: 65$00.

Só os rabos de pescada congelada convenceram a comadre: 11$00. Vá lá...

A carne? Ainda pior!

Perna de borrego: 73$80.

Carne de vaca com osso (“Dona Maria, veja bem, tão pouca carne e tanto osso!”): 20$00. Chouriço de carne: 68$00.

E a Dona Maria Inês, de Santarém: “Comentamos a vida dos outros no café, mexericamos, reparamos na roupa que os outros vestem, cochichamos os escândalos da província e da nação, sabemos as novidades.Se o cérebro está embotado, afiamos a língua e trazemos os ouvidos bem limpos”.

Dona Maria, do Mercado de Santa Clara, desiludida, remexendo na carteira.

No prédio em frente, um casal feliz. Ao domingo jantam fora.

Dona Alice, da mercearia, dizia que ela devia trabalhar muito porque o marido estava sempre impecável. Acrescentava com unção que era uma grande dona de casa.

Aqui para nós: nem sequer imaginavam como seria o dia seguinte...