A limpeza do Tejo deverá arrancar em junho, referiu ontem o ministro do Ambiente, assegurando que os resíduos não “vão ser depositados” na bacia do rio.

Segundo Matos Fernandes, existem cerca de 30 mil metros cúbicos de lamas no fundo do rio que têm de ser limpas devido à “elevada carga orgânica que comportam”.

“Julgamos que na primeira semana de junho estaremos em condições de iniciar a operação de limpeza propriamente dita”, depois de ser instalada uma bacia de retenção "deviadamente coberta por telas impermeabilizantes".