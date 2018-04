Epístolas a um jovem chui - I Epístola

Onde o epistológrafo diz ao que vem e quem é, para depois começa a discorrer sobre a história da Polícia

Andava há que tempos para te contar umas coisas. Não que saiba de algumas de que mais ninguém sabe, que consiga responder a todas as muitas dúvidas que sei que tens ou seja capaz de te apontar o caminho que te levará direitinho ao topo da carreira. Nada disso. Para ser honesto, até nem consigo ver nada que te possa ensinar, porque os tempos são outros e, sendo-o, são-no também as condições. Por outro lado, também quero evitar o erro, muito corrente nos ginbras, de eleger a minha experiência como padrão e avaliar o mundo de hoje por ela

Mas talvez te dê jeito teres uma ideia de como foram as coisas antes de aí teres ido parar, para que as asneiras que venhas a fazer sejam pelo menos originais e não o repisar das que já foram cometidas antes de ti. E, como amigo que te quer ajudar, em vez de te dar respostas irei fazer-te perguntas.

Eu fui aí parar em 1976 e aguentei-me 25 anos. Foi há muito tempo e em tempos que eram muito outros... o que retira logo parte do interesse que aquilo que diga possa ter. Mas, como por “aí” pretendo significar “Polícias” e acabei por as correr quase que de uma ponta à outra e de cima a baixo, talvez consiga compensar o balofo do discurso com a variedade e diversidade dos tópicos e pontos de vista. Porque aqueles foram os tempos em que as mudanças que varreram a sociedade portuguesa deram rumo a muito do mau com que te defrontas mas também do bom de que beneficias.

O que é que era diferente em 1976?

Ia escrever tudo. Mas, não. Pensando melhor, há coisas que não mudaram por aí além.

Por exemplo, um aspecto essencial que mais de 40 anos não chegaram para corrigir: a atomização do modelo policial português. Essa quantidade de polícias e policiazinhas que começa a não ter paralelo em mais nenhum Estado da União Europeia, já assim era. A única diferença está nas nomenclaturas, porque as quantidades mantêm-se: a Guarda Fiscal foi extinta em 1993 mas a sua perda já tinha sido compensada pela criação do SEF em 1986.

Já deve ter dado para veres que a multiplicação de corpos de polícia arrasta a multiplicação de todos os serviços de apoio. Desde os administrativos aos logísticos passando pelos técnicos de suporte das actividades operacionais. Promove ainda a existência de -assim de repente e de cabeça- pelo menos cinco escolas de polícia (e estou a deixar de fora a Academia Militar): um panorama patético de botecos sem massa crítica que lhes permita ter pensamento e criar doutrina seja sobre o que fôr ou garantir os mínimos de formação continuada que um correcto exercício da actividade policial hoje exige.

Porém, para sermos justos, temos que reconhecer que, na altura, mesmo que houvesse vontade e não existissem outras prioridades, não dava para mexer. Nem na altura nem, pelo menos, nos 10 anos seguintes. Foram as polícias que absorveram grande parte do excedente de efectivos -sobretudo ao nível da oficialagem, os que mais poderiam preocupar o poder político- que o aparelho militar teve que gerir com o fim da Guerra do Ultramar (ou colonial, se preferires...).

Todas as polícias eram coutadas dos militares, com excepção da Judiciária, que era coutada dos magistrados -embora também lá tenha havido durante uns tempos, a seguir ao 25 de Abril, um Director-Adjunto Militar.

O mal não estava nos militares. Aliás, bem vistas as coisas, a primeira manifestação de administração estadual moderna são os exércitos, e todo o desenvolvimento da máquina administrativa mais não é do que a réplica, adaptada às diferentes áreas dessa administração, da organização, métodos e procedimentos nascidos na instituição militar, com tudo o que de bom e mau isso implicou.

O mal estava em que tal organização, métodos e procedimentos já não eram os adequados ao desenvolvimento da actividade policial, em qualquer das suas vertentes, numa sociedade como era o Portugal dessa época -muito diferente do de hoje mas, mesmo assim, já suficientemente urbanizado e desenvolvido para exigir um pouco mais de, digamos... sofisticação securitária!

Repara e creio que assim se torna mais claro o que estou a querer dizer:

A um soldado exige-se que obedeça às ordens e, em tudo aquilo em que não receba ordens directas, foi treinado para responder com procedimentos de há muito regulados e que automatizou; a margem de discricionariedade que tem de gerir é -tirando situações excepcionais- praticamente nula.

Já nós, os chuis, além de não termos sempre um chefe a dizer-nos o que fazer, podemos ser confrontados com um leque vastíssimo de situações -do homicídio ao estacionamento proibido- que, embora com algum nível de regulação, nos deixam uma margem enorme de discricionariedade para gerir.

Ora, naqueles tempos, era muito difícil distinguir a formação de um chui de uma recruta e, pessoas a quem tinham ensinado ordem unida, manejo de arma -para efeito de saudação e continência- e, vagamente, a distinção entre o Código Penal e uma bota da tropa, viam-se -depois de “prontos”- confrontados com uma realidade que nada tinha a ver com aquilo.

Esta resenha histórica da polícia e considerações sobre aspectos vários do seu funcionamento será para continuar, assim o portador esteja disponível para te fazer chegar as epístolas. Hoje, porém, ficava por aqui porque não queria perder a oportunidade de ainda te dizer alguma coisa sobre um tema a que penso voltar mas teve há pouco tempo um afloramento sob a forma de inflacção sindical na PSP.

Desencantei, numa velha “Agenda de la Police” (Éditions Lavauzelle, Paris 1987), a lista dos 28 sindicatos que então existiam na Polícia Nacional Francesa (repara: polícia nacional, já na altura, e não a constelação de policiazinhas sectoriais que por cá continuamos a manter). Havia-os para todos os gostos; não te sei dizer qual mas um até era de tendência anarquista.

As coisas hoje estão um bocado diferentes. Vários processos de fusão e federação reduziram o número de sindicatos para 12 , mas tens de ter em atenção o facto de a avaliação correcta destas grandezas ter de ser ponderada com um factor de, pelo menos, 6 (a população francesa é actualmente cerca de 66 milhões).

No tocante a excessos e abusos devemos andar taco-a-taco. A fazer fé neste artigo, curiosamente intitulado “Polícias que preferem o sindicalismo à manutenção da ordem”, uma auditoria do Tribunal de Contas lá deles apurou dispensas equivalentes a 200.000 dias de trabalho, o que corresponde a 1.000 empregos a tempo inteiro (presumo que no período de um ano, embora o artigo não refira qual).

Mas, não obstante esta similitude, que poderá confortar muitos dos manholas que se andam a servir do sindicalismo, queria chamar-te a atenção para o facto de, lá, os sindicatos não serem todos pardos. O sistema de representatividade sindical dispõe de um mecanismo que permite determinar quem é quem -e quanto pesa e vale: as “comissões técnicas paritárias”. São órgãos consultivos -existentes nas várias áreas da administração pública – com unidades centrais e desdobramentos regionais (encontras aqui o enquadramento legal do “comité técnico paritário central da Polícia Nacional” e aqui o dos “comités técnicos paritários departamentais dos serviços da Polícia Nacional”) cujos membros eleitos são-no em listas apresentadas pelos sindicatos.

Para além de constituir uma plataforma clara para o relacionamento entre a Administração e os Sindicatos, esta solução permite separar o trigo -sindicatos que elegem representantes para os comités técnicos paritários e, logo, são representativos- do joio -os que não conseguem meter lá ninguém e, logo, só representam os dirigentes- e diferenciar o tratamento dado a um e a outro.

Viste, alguma vez, algum sindicato de cá pugnar por uma solução deste género (que na polícia francesa existe desde 1984 e, aqui ao lado, também existe há muito um modelo semelhante)?

Não viste, pois não?

E será por quê? Por serem mesmo pardos ou por quererem ser pardos?

Cuida-te.