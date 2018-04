Numa carta enviada à senadora Gleisi Hoffman, líder do Partido Trabalhista brasileiro, Lula da Silva pediu para que o PT encontrasse outro candidato para as próximas eleições presidenciais do país.

“Eu gostaria que vocês se sentissem completamente livres para tomar qualquer decisão porque 2018 é um ano muito importante para o PT, para a esquerda e para a democracia”, escreveu Lula.

O PT já reagiu a este pedido de Lula. Nas redes sociais, a própria Gleisi Hoffmann confirmou que o candidato do PT será mesmo Lula, que está detido desde o passado dia 7 de abril.

“As pessoas querem que Lula esteja livre e que Lula seja Presidente! Não há plano B porque Lula é inocente”, escreveu a líder do PT.

Lula da Silva está preso desde o início do mês, condenado a uma pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção e branqueamento de capitais.